Крупнейшего производителя касс АТОЛ выкупил его топ-менеджер Володин

Одно из крупнейших предприятий в области автоматизации торговли — компания АТОЛ, перешло под контроль Романа Володина, сообщил РБК. Ранее он являлся генеральным директором организации. Уточняется, что сделка по выкупу компании завершилась успешно, несмотря на попытки привлечь внешнего инвестора.

По словам экспертов, передача управления компании ее сотруднику может существенно снизить риски для клиентов, так как Володин уже знаком с внутренними процессами и стратегическими целями АТОЛ.

Володин подтвердил, что все текущие проекты и стратегические направления останутся неизменными. Он акцентировал внимание на намерении компании сосредоточиться на инновациях в области RetailTech, что подразумевает внедрение современных технологий в торговлю и улучшение клиентского сервиса. Финансовые детали сделки пока не раскрыты.

Компания АТОЛ была основана в 2001 году Алексеем и Ириной Макаровыми. В организацию входят несколько компаний, в том числе ООО «АТОЛ», ООО «АТОЛ Онлайн», ООО «АТОЛ Сигма» и др. В 2023 году самой прибыльной структурой была признана компания ООО «АТОЛ». В ней зафиксировали выручку в 5,3 млрд руб. и чистую прибыль — в 227 млн руб.

АТОЛ намерена диверсифицировать свои направления деятельности, включая разработку новых аппаратных моделей и программного обеспечения. В рамках стратегического планирования также рассматривается возможность пересмотра механизмов монетизации, чтобы предоставить клиентам более гибкие условия.

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