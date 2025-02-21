Военкор Безсонов обнаружил на российских маркетплейсах одежду с символикой ВСУ

На некоторых российских торговых площадках в интернете была замечена одежда с эмблемами Вооруженных сил Украины (ВСУ). На это обратил внимание военный корреспондент Даниил Безсонов в своем телеграм-канале.

В частности, как сообщил военный корреспондент, предлагается купить футболку и шорты с изображением надписи «Украинская армия».

Безсонов также отметил, что в продаже есть спортивные костюмы с логотипами Главного управления разведки (ГУР), Сил специальных операций (ССО) Вооруженных сил Украины и Пограничной службы Украины.

Через 50 минут после публикации Безсонов выложил еще одну публикацию, в которой выразил признательность торговым площадкам за быстрое изъятие указанный провокационных товаров с витрин.

Ранее сообщалось о том, что корреспондент итальянского телеканала взял интервью у солдата ВСУ в кепке с нацистской символикой. Один из основателей канала Кристиан Ди Марко резко негативно высказался о поведении репортера.