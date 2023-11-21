Крупнейшие предприятия Чехии присоединятся к забастовке протеста против экономической политики кабмина

Сотрудники 30 крупных промышленных предприятий присоединятся к акции протеста против социально-экономической политики правительства, объявленной профсоюзами на 27 ноября. Об этом сообщил глава профсоюза автогиганта «Шкода» Ярослав Повшик.

Рабочие всех трех заводов концерна приостановят свою работу на два часа.

Лидер профсоюза металлургов Роман Дурчо заявил, что крупнейшие металлургические комбинаты страны поддержат забастовку, на час остановив производство.

В день забастовки останутся закрытыми двери детсадов и школ. Педагоги требуют увеличения бюджетного финансирования отрасли.

Триггером для протеста послужило решение правительства Чехии ввести с 1 января пакет мер по экономии средств, которые предусматривают уменьшение государственного финансирования.