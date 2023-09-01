Крупнейший производитель меди в Европе обнаружил кражу на сотни миллионов евро

Компания Aurubis AG, крупнейший производитель меди в Европе, обнаружила у себя масштабные хищения, пишет Financial Times.

Кража установлена в германском подразделении компании. Руководство Aurubis заявило, что пострадало от «криминальной активности».

Пока в компании подсчитывают масштабы ущерба. По предварительным данным, он может составить до 300 млн евро. Aurubis предупредила, что в связи с этим компания может не достичь плановых показателей прибыли.

После того, как кража стала достоянием общественности, акции Aurubis упали на 16%.