Крупный распределительный центр появится в Лыткарино. Как сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области, в его запуск инвестируют около миллиарда рублей.

Проект реализует компания «Тимоша». Для этого ей уже передали в аренду без проведения торгов земельный участок площадью более четырех гектаров. На участке будут построены два корпуса общей площадью около 19 тысяч квадратных метров. После того, как компания выполнит все обязательства по реализации проекта, она сможет выкупить землю за 15% от кадастровой стоимости.

Ввести центр планируется в 2027 году. С запуском объекта в округе появится сто новых рабочих мест.