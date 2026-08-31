Воздействует на аппетит и уровень сахара: в чем подвох нового препарата от ожирения

Тирзепатид применяется для лечения ожирения и сахарного диабета второго типа. О его действии и ограничениях « Российской газете » рассказала эндокринолог НМИЦ эндокринологии имени академика Дедова, кандидат медицинских наук Екатерина Ершова.

Препарат одновременно воздействует на рецепторы двух гормонов — ГИП и ГПП-1. Благодаря этому он усиливает чувство насыщения, снижает аппетит и помогает контролировать уровень глюкозы. Семаглутид, в свою очередь, действует только на рецепторы ГПП-1.

В исследовании SURMOUNT-1 участники без диабета при использовании максимальной дозы тирзепатида за 72 недели потеряли в среднем 20,9% первоначальной массы тела. Прямое сравнение препаратов в исследовании SURMOUNT-5 показало снижение веса на 20,2% при применении тирзепатида и на 13,7% при лечении семаглутидом.

Ершова подчеркнула, что тирзепатид является рецептурным средством, а не способом быстро похудеть без изменения образа жизни. Его используют вместе с низкокалорийным рационом и физической активностью.

Самостоятельное применение препарата опасно. Он способен вызывать нежелательные реакции со стороны желудочно-кишечного тракта и имеет противопоказания. Перед началом лечения необходимы обследование, подбор дозы и дальнейшее наблюдение врача.