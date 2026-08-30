Эксперт рассказал, стоит ли переплачивать за кофе с протеином и коллагеном

Кофе с протеином, коллагеном, витаминами, маслами и растительными добавками становится все популярнее. Однако высокая цена такого напитка не всегда означает доказанную пользу. Об этом « Российской газете » рассказал кандидат биологических наук, доцент кафедры биохимии Пироговского университета Рами Ахмад Масамрех.

По словам эксперта, главное преимущество функционального кофе заключается в удобстве. Привычный утренний напиток позволяет регулярно получать дополнительные вещества. Но само наличие модной добавки еще не делает продукт полезнее: необходимо учитывать ее дозировку, доказанность эффекта и потребности конкретного человека.

Некоторые компоненты могут частично разрушаться под воздействием высокой температуры. Кроме того, попавший в организм коллаген расщепляется на аминокислоты и пептиды, поэтому нет гарантии, что они будут использованы именно для кожи или суставов. Гораздо важнее полноценный рацион с достаточным количеством белка.

Не стоит без необходимости обогащать кофе и витаминами. При отсутствии дефицита дополнительная доза может оказаться бесполезной, а отдельные жирорастворимые витамины способны накапливаться в организме.

Особую осторожность Масамрех рекомендует соблюдать с CBD: это вещество может взаимодействовать с лекарствами, вызывать сонливость и расстройства пищеварения. В целом функциональный кофе допустимо рассматривать как вариант вкуса и удобства, но не как замену сбалансированному питанию и полноценному сну.