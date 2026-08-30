Эксперт рассказал, стоит ли переплачивать за кофе с протеином и коллагеном
Биохимик Масамрех: добавки не всегда делают кофе полезнее
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Юлия Габбасова]
Кофе с протеином, коллагеном, витаминами, маслами и растительными добавками становится все популярнее. Однако высокая цена такого напитка не всегда означает доказанную пользу. Об этом «Российской газете» рассказал кандидат биологических наук, доцент кафедры биохимии Пироговского университета Рами Ахмад Масамрех.
По словам эксперта, главное преимущество функционального кофе заключается в удобстве. Привычный утренний напиток позволяет регулярно получать дополнительные вещества. Но само наличие модной добавки еще не делает продукт полезнее: необходимо учитывать ее дозировку, доказанность эффекта и потребности конкретного человека.
Некоторые компоненты могут частично разрушаться под воздействием высокой температуры. Кроме того, попавший в организм коллаген расщепляется на аминокислоты и пептиды, поэтому нет гарантии, что они будут использованы именно для кожи или суставов. Гораздо важнее полноценный рацион с достаточным количеством белка.
Не стоит без необходимости обогащать кофе и витаминами. При отсутствии дефицита дополнительная доза может оказаться бесполезной, а отдельные жирорастворимые витамины способны накапливаться в организме.
Особую осторожность Масамрех рекомендует соблюдать с CBD: это вещество может взаимодействовать с лекарствами, вызывать сонливость и расстройства пищеварения. В целом функциональный кофе допустимо рассматривать как вариант вкуса и удобства, но не как замену сбалансированному питанию и полноценному сну.