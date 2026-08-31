Хрустящая корочка и нагрузка на желудок: почему горячий хлеб подходит не всем

Запах, мягкая середина и хрустящая корочка делают свежую выпечку особенно привлекательной. Почему горячий хлеб любят покупатели и кому с ним следует быть осторожнее, « Российской газете » рассказала ученый секретарь НИИ хлебопекарной промышленности Ольга Тюрина.

По словам эксперта, характерный аромат формируется из сотен веществ, возникающих при приготовлении закваски, опары, теста и во время выпекания. Однако хлебу, только что вынутому из печи, лучше дать остыть.

Гастроэнтеролог Рустем Садыков пояснил, что слишком горячая пища способна раздражать слизистые пищевода и желудка. Свежая выпечка также может дольше перевариваться, провоцировать вздутие и усиливать неприятные симптомы.

Особую осторожность рекомендуют соблюдать людям с гастритом, язвой, рефлюксной болезнью, синдромом раздраженного кишечника и склонностью к метеоризму. Ограничить горячий хлеб также стоит детям, пожилым, пациентам с ожирением, метаболическим синдромом, предиабетом и диабетом.

Для здорового человека небольшая порция качественной свежей выпечки обычно не представляет опасности. При этом эксперимент ученых Оксфордского университета с десятью добровольцами показал, что замораживание белого хлеба с последующим размораживанием и поджариванием может снижать гликемическую реакцию организма.