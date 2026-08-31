Бесплатное оформление и защита от сноса: что изменится после продления гаражной амнистии

Действие гаражной амнистии продлено еще на пять лет — до 1 сентября 2031 года. Соответствующие изменения закреплены Федеральным законом № 305-ФЗ . О правилах упрощенного оформления недвижимости «Российской газете» рассказали депутаты Госдумы Сергей Чижов, Павел Крашенинников и Сергей Гаврилов.

Амнистия позволяет зарегистрировать индивидуальный гараж и бесплатно оформить государственный или муниципальный участок под ним. Постройка должна быть капитальной, одноэтажной, не иметь жилых помещений и быть возведена до 30 декабря 2004 года.

Как уточнил Сергей Чижов, программа не распространяется на самовольные постройки, отдельно стоящие гаражи-«ракушки» за пределами кооперативов и подземные паркинги в многоэтажных домах.

После регистрации собственник сможет законно продать, подарить или передать гараж по наследству. Сергей Гаврилов добавил, что оформление также позволяет подключать коммуникации и снижает риск внезапного сноса объекта.

По данным Росреестра, за время действия амнистии зарегистрировано более 746 тыс. гаражей и участков. Около 1 млн объектов по-прежнему не поставлены на учет. Предполагается, что благодаря продлению программы владельцы оформят еще не менее 500 тыс. гаражей.