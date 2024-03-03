Движение по «Тавриде» в направлении Керчи перекрыли после атаки на Феодосию
Фото: [Евгений Черненко/Подмосковье сегодня]
Автомобильное движение по трассе «Таврида» перекрыто в Керченском направлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на власти полуострова.
Как проинформировал советник главы Крыма Олег Крючков, движение по Тавриде блокировано в сторону курортного города Феодосия.
«Движение по трассе Таврида временно ограничено в Керченском направлении в районе Феодосии», — сообщил Крючков.
Ранее стало известно, что среди ночи враг атаковал Феодосию в Крыму, ПВО начала отражать удар. Через некоторое время движение по Крымскому мосту была экстренно приостановлено.