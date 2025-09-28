Кто платит за «гостей»? В России предложили отменить социальные пенсии для мигрантов

Как пояснил лидер партии Леонид Слуцкий в интервью «Газете.Ru», данная мера призвана оптимизировать расходы федерального бюджета в условиях текущих экономических вызовов.

Слуцкий акцентировал, что на фоне специальной военной операции, а также решения масштабных социальных и демографических задач, государство должно крайне рационально распределять финансовые ресурсы. В текущих условиях, отметил он, каждая копейка на счету.

Парламентарий выразил недоумение тем, что в такой период средства направляются на пенсионное обеспечение иностранных граждан, которые, по его словам, «не имеют отношения к становлению и развитию российского государства» и «нередко демонстрируют пренебрежительное отношение к стране и её гражданам». При этом, подчеркнул он, многие российские пенсионеры живут на весьма скромные выплаты.

Таким образом, в ЛДПР настаивают на отмене «безвозмездных социальных льгот» для мигрантов. В качестве обоснования партия приводит рекордные за три десятилетия показатели миграционного прироста, который в 2024 году составил приблизительно 600 тысяч человек. Согласно позиции партии, это предложение поможет защитить пенсионную систему РФ от избыточной нагрузки и сохранить бюджетные средства.

Ранее сообщалось о том, что скачок МРОТ до 27 тысяч рублей затронет все социальные выплаты.