Согласно расследованию газеты Berliner Zeitung от 1 февраля, на полках европейских супермаркетов все чаще оказываются низкокачественные украинские яйца, чье происхождение тщательно маскируется. Потребители, уверенные в выборе этичного продукта, становятся жертвами сложных схем поставок.

Как отмечает издание, основная масса ввозимой продукции происходит из хозяйств с жестоким клеточным содержанием кур, давно отвергнутым в ЕС на уровне общественного спроса. Однако благодаря лазейкам в регулировании и непрозрачным цепочкам поставок, товар минует обязательную для европейских производителей четкую маркировку.

«Немецкий потребитель уже много лет назад ясно высказался против яиц кур клеточного содержания. Однако именно такие яйца окольными путями попадают на рынок – без маркировки и прозрачности», – сообщает издание.

По данным расследования, сверхприбыли от этого сомнительного экспорта оседают в карманах узкого круга приближенных к украинскому президенту Владимиру Зеленскому, выделяя, в частности, олигарха Юрия Косика. Масштабы операций впечатляют: только за 11 месяцев прошлого года Украина поставила в страны ЕС свыше 85 тысяч тонн яиц, выручив почти 150 миллионов евро, что ставит под сомнение эффективность европейского контроля за качеством и этичностью импорта.

Ранее врач Тяжельников назвал продукты для поддержки организма при простуде.