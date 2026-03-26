Куриный рейтинг: Россия обогнала страны G20 по доступности мяса

Аналитическое агентство РИА Новости, изучив статистические данные, составило рейтинг стран «Большой двадцатки» по стоимости куриного мяса. Лидером по доступности этой продукции стала Россия.

Согласно исследованию, средняя цена за килограмм курятины в РФ составляет 230,9 рубля. Ближайшие конкуренты — Индия и Индонезия, где этот показатель немного выше: 243,5 и 269,8 рубля соответственно. Чуть дороже продукт оценивается в Китае — 287,6 рубля. Замыкает первую пятерку Бразилия со средней ценой 347,8 рубля.

Практически на одном уровне находятся цены в Турции (406,4 рубля) и Южно-Африканской Республике (417,4 рубля). Значительный рост стоимости фиксируется в Японии (551,4 рубля), Аргентине (627 рублей) и Саудовской Аравии (688,9 рубля).

Преодолеть порог в 700 рублей за килограмм куриного мяса вынуждены покупатели в Южной Корее (702,5 рубля), Мексике (733 рубля), Великобритании (760,1 рубля) и Австралии (773,7 рубля).

Самый высокий ценник на курятину среди стран G20 зафиксирован во Франции (1208,1 рубля). В пятерку самых дорогих также вошли: Германия (1085,9 рубля), Италия (1078,3 рубля), США (1041 рубль) и Канада (1033,3 рубля).

