Курс доллара побил рекорд 2016 года после победы Трампа

Индекс доллара к корзине мировых валют продемонстрировал значительный рост после победы Дональда Трампа на выборах президента США, увеличившись на 1,92% до 105,441 пункта. На это обратила внимание газета Financial Times.

Отмечается, что это самый крупный однодневный прирост с июня 2016 года. Однако к 20:00 мск, отмечает РБК, рост замедлился до 1,61%, и индекс откатился до 105,123 пункта.

В этой волне укрепления доллара евро оказался под давлением, показав худшую динамику среди валют G10. Курс пары евро/доллар упал на 2,27%, достигнув уровня 1,0682 евро за доллар.

Кроме того, отмечает источник, ожидания введения новых пошлин на товары из Европейского Союза (ЕС), которые могут быть инициированы той же администрацией Белого дома, усиливают давление на евро.

Аналитики отмечают, что доллар, вероятно, столкнется с откатом после столь сильного укрепления. Валютный стратег ING Франческо Песоле указал на сценарий «красной волны» в экономической политике Трампа как на фактор, способствующий обновлению интереса к стратегиям Trump Trade, которые стали популярными после выборов и недавних событий, связанных с юридическими вопросами президента.

Ранее заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин назвал больших лидеров мировой экономики на десять лет, заявив, что США могут уйти на «задний план».