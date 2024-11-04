По словам заместителя руководителя администрации президента РФ Максима Орешкина, влияние платформы западных стран в плане экономического роста станет ослабевать по мере все более активного доминирования стран БРИКС на глобальном экономическом пространстве. Об этом сообщает ТАСС.

Он уточнил, что если посмотреть платежный баланс Штатов, то там видно, что объем предоставленных услуг в финансовом и страховом секторе для мировой арены составил 200 млрд долларов за прошлый год. При этом объем инвестиций в наличные доллары в депозиты в американских банках и в американские гособлигации сейчас составляет 12,6 трлн долларов. Это финансы, которые Вашингтон получал безвозмездно от стран мира в течение многих лет.

По мнению политика, это товары и услуги, потребляемые Штатами в течение не одного десятка лет, за которые они оплачивали своими долгосрочными обязательствами, которые не давали никаких доходов остальному миру.

Он подчеркнул, что указанные цифры отлично демонстрируют, каким образом можно приобрести капитал и применять то, что обеспечивает платформу глобального роста. Тем не менее сегодня наблюдаются перемены, и по мере того, как страны БРИКС все сильнее доминируют в глобальной экономике, конструкция платформы глобального экономического роста переходит под управление государствам-членам БРИКС.

Ранее сообщалось, что Россия стала неформальным лидером Глобального Юга.