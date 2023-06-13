Курс евро на бирже впервые за полтора месяца пробил отметку в девяносто рублей

Сегодня утром на Мосбирже евро продавался по 90,07 рублей. В последний раз он поднимался до таких высот только 28 апреля.

По данным этой торговой площадки, сегодня в самом начале торгов происходил заметный рост курса евро и доллара. Доллар уходил по 83,28 рубля. Затем курс немного скорректировался в сторону понижения. Уже в 10.18 евро вновь откатился до отметки ниже 90 рублей за единицу, и стал стоить 89,7 рублей. Доллар же опустился до порога в 83,05 рубля.

По оценке ряда специалистов, российский рубль будет постепенно слабеть и дальше. Это происходит на фоне низких цен на нефть и газ, а также сведений о дефиците российского бюджета.