Курс валютного обмена снижен в Сбере

Сбер объявил об уменьшении курса обмена валют в своем приложении. Об этом сообщает « Лента.ру » со ссылкой на пресс-службу банка.

Уточняется, что снижение составило два рубля.

Добавляется, что повышенный спрос на зарубежную валюту не зафиксировано. Почти все операции с валютой являются ее продажей.

Напомним, что вчера отечественные банки подняли курс: стоимость европейской валют стала 100 рублей, американской – 90 рублей.