Курс валютного обмена снижен в Сбере
Фото: [©Наталья Селиверстова/РИА Новости]
Сбер объявил об уменьшении курса обмена валют в своем приложении. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на пресс-службу банка.
Уточняется, что снижение составило два рубля.
Добавляется, что повышенный спрос на зарубежную валюту не зафиксировано. Почти все операции с валютой являются ее продажей.
Напомним, что вчера отечественные банки подняли курс: стоимость европейской валют стала 100 рублей, американской – 90 рублей.