Курская АЭС отключила один энергоблок для ремонтных работ

Курская АЭС временно отключила от сети четвертый энергоблок для проведения ремонтных работ, сообщила пресс-служба станции.

В заявлении отмечается, что радиационный фон в районе атомной станции соответствует норме.

Курская АЭС находится в городе Курчатов в 40 км от областного центра. Станция на 80% обеспечивает электроэнергий потребности трех областей – Курской, Орловской и Белгородской.

Сегодня губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что ночью был сбит беспилотник ВСУ, не долетевший до станции несколько километров.