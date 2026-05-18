«Северные надбавки и московская ставка». Пенсия учителя в 2026 году достигнет 48,8 тыс. рублей

Профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов в интервью изданию ТАСС рассказал о размере возможной пенсии для российских учителей в 2026 году. Верхняя планка может приблизиться к 49 тыс. рублей.

«Прогнозный размер пенсии учителя в 2026 году при стаже 35–38 лет (с учетом работы на 1,5–1,6 ставки) будет варьироваться от 13,6 тыс. рублей в регионах с минимальными зарплатами до 39,8 тыс. рублей в Москве и северных субъектах», — заявил он.

Экономист пояснил, что в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО), Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), Приморском крае и Москве средняя ежемесячная зарплата педагогов находится в интервале 130–150 тыс. рублей. При таком доходе за 35–38 лет трудовой деятельности индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК) составит примерно 240–260 баллов.

«С учетом северных надбавок сумма может дойти до 48,8 тыс. рублей», — добавил Сафонов.

Минимальная пенсия, по словам эксперта, будет в пределах 13,6–16,3 тыс. рублей. Если учитель получает около 31 тыс. рублей в месяц, то за аналогичный период удастся накопить лишь 55–60 ИПК, подвел итог профессор.

Ранее сообщалось о том, что за десять лет средний размер социальной пенсии в России вырос в два раза.