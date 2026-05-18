«Дорого-богато». Номер на ПМЭФ в Петербурге обойдется в 900 тыс. рублей в сутки

Корреспонденты РИА Новости выяснили, сколько гостям Петербургского международного экономического форума придется заплатить за ночь в самом дорогом номере столицы. Сумма достигает почти 900 тысяч рублей.

В одном из отелей Санкт-Петербурга, предлагающем размещение на время ПМЭФ, люкс при одноместном проживании стоит 898 240 рублей за сутки. Если в номере будут находиться два человека, цена вырастает до 902 240 рублей. Важный нюанс: забронировать такой вариант можно исключительно пакетом — на четыре ночи подряд, со 2 по 6 июня.

За эти деньги постояльцам обещают гостиную с декоративным камином, спальню, где установлен ортопедический матрас, отдельную ванную комнату и гостевой туалет. Также в стоимость включен завтрак в формате «шведский стол».

Для сравнения: самая бюджетная категория номеров в том же городе на период форума обойдется в 10 тысяч рублей за ночь при одноместном заселении и в 11,2 тысячи — при двухместном. В этом варианте, помимо спальни, есть мини-кухня и обеденная зона.

ПМЭФ в этом году пройдет с 3 по 6 июня. Генеральным информационным партнером форума выступает РИА Новости.

