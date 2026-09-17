В составе жилого квартала СОЮЗ в Ростокине появится крупный спортивный кластер «Искра»

В составе жилого квартала СОЮЗ в столичном районе Ростокино появится масштабный спортивный кластер «Искра» с ФОКом, ледовой ареной и бассейном.

Проект реализует Группа Родина девелоперов Владимира Щекина и Антона Винера, которая специализируется на создании жилых кластеров с дополнительной инфраструктурой.

Площадь спортивного кластера составит порядка 15 тыс. кв. метров. На территории построят физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовой ареной 56 на 26 метров, фитнес-центр с бассейном на пять дорожек, залы для тенниса, падела, сквоша и тренировок, зоны для фехтования, единоборств, бокса и самбо.

Фото: [ пресс-служба Группы Родина ] 1/2 Фото: [ пресс-служба Группы Родина ] 2/2

Спортивная инфраструктура будет не единственной общественной составляющей жилого квартала. Так, в жилых корпусах обустроят детский клуб, медиакомнату, спортивную студию, переговорную и пространство для подростков.

Строительство квартала СОЮЗ близится к завершению. В рамках второй очереди рабочие завершают отделку общественных пространств, в рамках третьей — проводят оформление фасадов и начинают устанавливать электрооборудование.