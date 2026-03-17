Квартиры дешевле 10 млн почти исчезли в Москве

Рынок новостроек Москвы переживает тектонические изменения: квартиры стоимостью ниже 10 млн рублей практически исчезли: еще год назад они занимали 22% рынка, а сегодня их доля сократилась до 3%, выяснил телеграм-канал «База». Половина всех предложений теперь оценивается дороже 20 млн рублей.

За последний год средняя стоимость квадратного метра в Москве и Московской области выросла на 20%. Эксперты называют несколько причин. Главная — резкое сокращение предложения.

По данным аналитиков компании «Метриум», число новостроек массового сегмента в «старой» Москве рухнуло на 54% — до 9,5 тысячи лотов. Первыми с рынка уходят самые доступные варианты. Доля студий сжалась до 15,6%, однушек — до 35,4%. Зато двух- и трехкомнатных квартир стало заметно больше.

Как отметил риелтор Алексей Титов, параллельно с этим растет себестоимость строительства: дорожают земля, материалы и рабочая сила. Застройщики вынуждены брать кредиты, а при высокой ключевой ставке проекты приносят гораздо меньше прибыли.

Риелтор Наталья Мирошниченко рассказала, что дополнительный импульс рынку придала семейная ипотека: покупатели торопились оформить льготный кредит до изменения правил.

С 1 февраля у семьи осталось только одно общее право на льготную ипотеку, что подстегнуло спрос в конце 2025 года. В результате этого спрос сохраняется, а предложение неуклонно сокращается. Эксперты прогнозируют, что девелоперы продолжат повышать цены.

Ранее стало известно, что россияне удвоили объем досрочного погашения ипотеки за счет продажи квартир.