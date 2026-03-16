Россияне удвоили объем досрочного погашения ипотеки за счет продажи квартир

В конце 2025 года в России резко вырос объем досрочно погашенных ипотечных кредитов, выяснили «Известия». Заемщики все чаще закрывают ссуды не за счет собственных накоплений, а через продажу заложенного жилья.

По данным аналитиков, в четвертом квартале прошлого года было погашено ипотечных кредитов на сумму 425 млн рублей — это вдвое больше, чем за аналогичный период 2024 года. А всего за год граждане РФ закрыли ипотеку через продажу квартир на общую сумму 1,3 млрд рублей.

Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич считает, что рост числа таких сделок может свидетельствовать о финансовых трудностях заемщиков. Для многих продажа квартиры по рыночной цене становится единственным способом рассчитаться с долгом.

В то же время эксперт по финансам Дмитрий Трепольский обращает внимание, что досрочное погашение ипотеки выгодно далеко не всегда. Он рекомендует не торопиться с выплатой кредитов, взятых по старым ставкам 7-9% или по льготным программам. Эти деньги лучше направить на другие цели.

А вот по рыночным кредитам под 20% все свободные средства имеет смысл вносить досрочно —это поможет сэкономить на переплате.

Ранее сообщалось, что россияне досрочно погасили рекордные 1 трлн рублей.