Квесты — все? В РФ продали крупнейшую сеть «Клаустрофобия» конкурентам
Конец эпохи: сеть квестов «Клаустрофобия» ушла от прежних владельцев
Фото: [unsplash.com]
Крупнейшая в России сеть квестов «Клаустрофобия» теперь принадлежит основателям ее главного конкурента — GrimTeam, как сообщил РБК.
Прежние владельцы «Клаустрофобии» решили продать бизнес, посчитав его непрофильным в текущих экономических условиях. Сделка завершена, новый соучредитель Павел Вараксин и бывший управляющий Владимир Жиганов подтвердили переход прав.
Известно, что с 2019 года выручка сети выросла более чем вдвое, и она стала одним из самых узнаваемых брендов в индустрии. В рамках сделки новые владельцы получили товарные знаки, права аренды помещений, соцсети «Клаустрофобии» и не только.
По словам Вараксина, переговоры длились около полугода, а сумма сделки осталась в пределах ранее озвученных 400 млн руб. Ключевые сотрудники компании сохранят свои позиции.
