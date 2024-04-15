Лабораторный вспомогательный корпус построила биотехнологическая компания в Подмосковье

Инспекторы Главного управления государственного строительного надзора Московской области выдали разрешение на ввод лабораторного вспомогательного корпуса биотехнологической компании «Фирн-М», созданной при Академии наук.

Отмечается, что реализация данного проекта сопровождалась проектным менеджером регионального Центра содействия строительству. В здании площадью более 1,3 тысячи квадратных метров размещено производство фармацевтических субстанций методом биотехнологического синтеза.

При этом помимо лабораторного вспомогательного корпуса, в эксплуатацию введены три производственных здания предприятия и склад. Застройщиком выступала фармацевтическая компания «Фирн-М» — ведущий отечественный производитель лекарственных препаратов.

Сегодня в процессе регистрации находятся еще 17 новых лекарственных средств, в том числе препараты, не имеющие мировых аналогов.