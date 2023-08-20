LADA, «китаец» или б/у иномарка: какое авто выбрать рядовому потребителю

В условиях санкций на автомобильном рынке РФ сформировались три лидера, пользующихся спросом у потребителей: продукты «АвтоВАЗа», машины китайских брендов и иномарки со «вторички». Автоэксперт рассказал, чему в таких условиях стоит отдавать предпочтение.

Очевидным преимуществом пользуются отечественный автопром и китайские производители, так как обслуживать их продукцию проще. А вот с иномарками все не так однозначно. Но и не плачевно.

«На российские модели нет и не было перебоев с запчастями. Поэтому автолюбителям можно не переживать за проблемы с обслуживанием. На иномарки сложности с запчастями возникли лишь в начале 2022 года. На рынке возник дефицит запчастей, цены резко пошли вверх, возник ажиотажный спрос. Но уже в конце 2022 года проблема дефицита была практически полностью решена, цены стабилизировались», — рассказал корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» технический директор международной сети автосервисов «FIT SERVICE» Алексей Рузанов.

Проблемными в случае иномарок могут оказаться только редкие модели или малораспространенные детали, у которых нет аналогов. Найти их реально, но цены и сроки доставки навряд ли порадуют владельца. Причем в редких случаях это касается и китайских транспортных средств.

«Проблемы могут возникнуть только по самым новым автомобилям или редким для России брендам, ввезенным в страну по параллельному импорту. Поэтому заключение такое: можно купить любую марку авто, если она в хорошем техническом состоянии. Избегать лучше редких для нашей страны брендов», — подчеркнул эксперт.

Ранее «АвтоВАЗ» заявил, что готов обеспечить российских чиновников автомобилями.