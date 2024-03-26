Лакокрасочный завод «Москвичка» планируют построить в Подмосковье

Производитель лаков, красок и полиграфических мастик увеличит мощности действующего производства за счет строительства собственного предприятия на территории Богородского городского округа. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Отмечается, что объем инвестиций в реализацию проекта составит около ста тридцати пяти миллионов рублей. Приступить к строительству предприятия, на котором будут производиться эмали и грунты под торговыми марками «Москвичка» и «Три богатыря», планируется в начале следующего года. Запуск предприятия намечен на середину 2026 года.

Так, на земельном участке, предоставленном в аренду по льготной ставке за 1 рубль в год, будет построен производственно-складской комплекс площадью четыре тысячи квадратных метров. Он будет включать производственные цеха, склад сырья и готовой продукции. После того, как комплекс в Богородском городском округе будет введен в эксплуатацию, компания сможет производить всю продукцию на собственном предприятии.

Ожидается, что запуск нового предприятия позволит компании также значительно расширить ассортимент выпускаемой продукции, а также увеличить объемы производимых материалов, в том числе импортозамещающих.