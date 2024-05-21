Лакокрасочный завод построят на участке за рубль в Богородском округе

В Богородском округе на участке площадью 2,3 гектара, выделенном в рамках программы «Земля за 1 рубль», будет построен завод по производству лакокрасочных изделий для полиграфии и мебельной промышленности. Об этом сообщили в Министерстве имущественных отношений Московской области.

Проект реализует компания «ХАЙ-ТЕК КОАТИНГС» за четверть миллиарда рублей. Запуск предприятия запланирован на 2027 год. С вводом производства в муниципалитете появится 25 новых рабочих мест.

На предприятии будут производить краски для флексопечати и декоративной бумаги, а также акриловые смолы. Продукция нацелена на компании, занимающиеся выпуском гибкой упаковки, декоративной цветной бумаги и мебели.

Как отметила глава министерства Наталья Адигамова, сейчас лакокрасочные материалы, которые будет производить указанная компания, выпускаются в основном в зарубежных странах.