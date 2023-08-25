Латвия отказалась от строительства терминала сжиженного газа

СПГ-терминал в Скулте не будет построен, заявил министр климата и энергетики Латвии Раймонд Чударс.

По его словам, такой необходимости нет, инфраструктура в регионе достаточно развита. Министр сообщил, что Инчукалнсское подземное хранилище газа заполнено максимально, а в случае экстренной ситуации можно будет позаимствовать газ у соседей из Эстонии, с терминала в Палдиски.

Проект терминала в Скулте планировали построить на деньги частных инвесторов, но при участии в том или ином виде государства. В апреле правительство Латвии отказалось предоставить финансовые гарантии разработчикам проекта.

Стоимость терминала ориентировочно составляла 120 млн евро.