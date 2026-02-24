Легендарный пузырь в мире криптовалюты лопается: крупнейший майнер выбросил все биткоины с борта

Сингапурская компания Bitdeer, лидирующая по вычислительным мощностям, обнулила криптовалютные резервы, но заверила рынок в продолжении добычи. Об этом пишет РБК.

Крупнейший в мире майнер, сингапурская компания Bitdeer, реализовал все имеющиеся у него биткоины. Согласно отчетности, завершившей неделю 20 февраля, фирма продала 943,1 BTC из собственных запасов, а также 189,8 BTC, добытых за этот же период. В итоге на балансе организации не осталось ни одной монеты.

В Bitdeer поспешили успокоить участников рынка, заявив, что данное решение не должно вызывать тревоги. В компании пояснили, что продажа связана с необходимостью подготовки ликвидности для приобретения земельных участков. При этом майнер подчеркнул, что намерен продолжать добычу криптовалюты и наращивать вычислительные мощности.

Генеральный директор Bitdeer Джихан Ву также высказался по поводу произошедшего. По его словам, текущее обнуление баланса не означает, что в будущем компания не вернется к накоплению резервов.

Напомним, что в прошлом году Bitdeer обошел американского конкурента MARA по совокупным вычислительным мощностям и стал мировым лидером. К концу 2025 года общий хешрейт под управлением сингапурской компании достиг 71 EH/s, что составляет около 7% от общемирового показателя.