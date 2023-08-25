Легкая промышленность Подмосковья значительно увеличила объемы производства с начала года

С начала текущего года текстильная промышленность Подмосковья продемонстрировала производственный рост в 23,4%, а кожевенная — в 28,9%. Об этом сообщили в региональном Министерстве инвестиций, промышленности и науки.

При этом в количественном выражении по отдельным видам выпускаемой продукции легпрома был зафиксирован кратный рост. Например, объем пошива брюк в регионе вырос более чем на 520%. Общий объем производства в отчетный период составил 142,5 тыс. пар.

Предприятия обувной промышленности в первом полугодии этого года также значительно увеличили объемы выпуска продукции. По сравнению с 2022 годом в количественном выражении объемы производства выросли более чем на 50%. Всего в регионе за этот период было произведено свыше 7,2 млн пар обуви.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил об увеличении числа социальных предпринимателей в Подмосковье.