Андрей Воробьев сообщил об увеличении числа социальных предпринимателей в Подмосковье

Завтра в Московской области стартует конкурс для социальных и молодых предпринимателей, напомнил в своих соцсетях губернатор региона Андрей Воробьев.

«<…> МСП смогут претендовать на получение мер поддержки — субсидий и грантов. Так мы поможем бизнесу компенсировать часть затрат на аренду помещений, коммунальные платежи, помочь расширить производство для существующего или нового предприятия», — указал глава Подмосковья.

Губернатор подчеркнул, что стать социальным предпринимателем и получить помощь от региона может каждый. Только в текущем году такой статус получили 940 компаний, их них 275 — впервые. По словам Андрея Воробьева, за год число социальных предпринимателей в Подмосковье выросло на 17,5 процента. Постоянный рост обусловлен в том числе грантами и субсидиями, указал он.

Так, например, продолжил губернатор, предприниматель Дарья Канцевая, которая открыла в Ивантеевке филиалы школы скорочтения и развития интеллекта, в 2021 году получила субсидию в размере четырехсот тысяч рублей, а в прошлому году — грант на полмиллиона. Деньги пошли на аренду помещения и открытие нового направления.

Ранее Андрей Воробьев рассказал, что Московская область является лидером в стране по числу особых экономических зон.