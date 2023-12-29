Лесное хозяйство Подмосковья принесло в федеральный бюджет около полутора миллиардов рублей

В уходящем году в федеральный бюджет перечислено около 1 500 миллионов рублей, в бюджет Московской области — более 152 миллионов, в бюджеты муниципальных образований региона — более 40 миллионов. Как отмечает куратор отрасли, зампред правительства Московской области — региональный министр сельского хозяйства и продовольствия Владислав Мурашов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления в бюджетную систему Российской Федерации увеличились почти на 180 миллионов рублей.

В подмосковном Комитете лесного хозяйства уточнили, что больше всего поступлений в бюджеты приходится на арендную плату за использование лесов — 89 процентов от общего объема. Совместно с федеральными структурами проводится большая работа по взысканию задолженности по платежам.