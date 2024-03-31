Летние шины в России подорожают минимум на 30%

В нашей стране стоимость летних шин и услуг по «переобувке» автомашины может увеличиться на 30–50%, прежде всего для премиальных марок из европейских стран. Об этом сообщает Life.ru .

Уточняется, что, вероятнее всего, удорожание будет наблюдаться среди таких брендов, как Nokian, Pirelli и Bridgestone по причине логистических трудностей.

Отмечается, что четыре колеса обойдутся примерно в 50 тыс. рублей.

Добавляется, что также доставка станет осуществляться, вероятнее всего, через Турцию, поэтому комплект резины может приехать к автовладельцу только через полгода и не успеть к летнему сезону.

Поясняется, что российские марки типа Cordiant или Kama сегодня достигают в цене 20 тыс. рублей. Это гораздо дешевле, однако ажиотажный спрос может подстегнуть и их стоимость и привести к росту в цене наполовину.