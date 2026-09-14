Льготная ипотека в Крыму: власти ищут механизмы запуска

Власти Крыма и федеральный центр совместно разрабатывают инструменты для запуска льготной ипотеки. Этот шаг призван вдохнуть жизнь в рынок недвижимости и дать стимул строительным компаниям наращивать темпы работы. О планах сообщил в эфире « Крым 24 » председатель Госсовета республики Владимир Константинов.

Одновременно в проработке находятся меры поддержки аграриев. Сельхозпроизводители столкнулись с трудностями при сборе урожая, его хранении и проведении уборочной кампании, поэтому им также требуется внимание государства.

Парламентарий отметил, что, несмотря на искусственно созданный кризис и связанные с ним вызовы, республиканские власти вместе с федеральным правительством прикладывают максимум усилий, чтобы сохранить предприятия и поддержать ключевые отрасли экономики.

Ранее подмосковным аграриям рассказали о новом сервисе на платформе «Мой экспорт».