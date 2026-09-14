До дешевой ипотеки далеко: эксперт дал прогноз по рынку недвижимости до 2028 года

По оценке директора по маркетингу OCTOBER GROUP Евгения Межевикина, рассчитывать на возвращение рыночной ипотеки к приемлемому уровню стоит не раньше 2027–2028 годов. Ключевым условием для заметного улучшения ситуации эксперт называет снижение ключевой ставки примерно до 10 % — только при таком показателе ставки по рыночной ипотеке смогут опуститься до 14–15 %. Сейчас же инфляционные риски нарастают, устойчивая динамика цен ускоряется, а кредитование остается активным, из‑за чего регулятор едва ли пойдет на резкое смягчение денежно‑кредитной политики. Об этом сообщает NEWS.ru .

До конца текущего года эксперт прогнозирует лишь постепенное снижение ключевой ставки — но не ниже 13,5 %. Такой сдержанный темп изменений напрямую влияет на условия финансирования в строительной отрасли. Застройщикам придется еще как минимум несколько месяцев работать в условиях дорогого проектного финансирования: банки не торопятся снижать проценты по кредитам, и девелоперы уже учли этот фактор в своих финансовых моделях.

По его словам, ситуация на ипотечном рынке отражает общую картину: на сентябрь средняя ставка на первичном и вторичном рынках держится на уровне 18,7 %, что остается слишком высоким показателем для большинства покупателей. В этих условиях не стоит ждать резкого роста спроса или существенных скидок от застройщиков. Компании уже включили в стоимость квадратного метра множество затратных статей — от цены земли и стройматериалов до стоимости рабочей силы, логистики и оборудования. Соответственно, значительного снижения цен на жилье в ближайшей перспективе не предвидится.

Эксперт отметил, что последствия такой конъюнктуры ощущают все участники рынка. Для покупателей доступность жилья заметно снизилась, и рассчитывать на быстрое улучшение условий не приходится. Для девелоперов сохраняется высокая стоимость привлечения средств, что усиливает давление на рентабельность проектов. При этом рынок вынужден адаптироваться: компании закладывают текущие реалии в долгосрочные планы и не рассчитывают на внезапные послабления. Таким образом, ближайшие полтора‑два года станут периодом сдержанной динамики: заметные сдвиги возможны только при устойчивом снижении ключевой ставки, а до этого момента и ипотека, и проектное финансирование останутся дорогими. Ожидать «разворота» рынка раньше 2027 года, по мнению эксперта, не стоит.

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