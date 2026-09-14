Пенсия ₽50 тыс.: В РАНХиГС оценили законопроект

Установить минимальную пенсию в 50 тыс. рублей для неработающих граждан на нынешнем этапе финансово невозможно. Об этом заявил доцент кафедры труда и социальной политики РАНХиГС, кандидат экономических наук Константин Добромыслов. В комментарии для Pravda.Ru эксперт разобрал экономические риски и социальные последствия столь резкого роста господдержки.

Напомним, в Госдуму внесли законопроект, по которому доход неработающего пенсионера в России не может быть ниже 50 тыс. рублей в месяц. Депутаты от «Справедливой России» во главе с председателем партии Сергеем Мироновым предложили внести соответствующие поправки в закон о государственной социальной помощи, чтобы общая сумма обеспечения граждан соответствовала этой отметке.

Реализация такой инициативы потребует колоссального увеличения расходов: предложенный минимум в полтора раза превышает текущий средний размер выплат по стране. Добромыслов подчеркнул, что действующая система опирается на региональную специфику, где ориентиром служит локальный прожиточный минимум. При этом существующие выплаты неработающим пенсионерам жестко привязаны к бюджетным возможностям субъектов федерации.

По его словам, минимальная пенсия не может быть ниже прожиточного минимума в регионе — это базовое правило, и его нужно смотреть по каждому субъекту отдельно. В законопроекте же предложена фиксированная сумма в 50 тыс. рублей независимо от региона.

Эксперт указал и на проблему социальной справедливости. Уравнивание выплат для тех, кто имеет многолетний стаж, и тех, кто проработал минимальный срок, может вызвать недовольство среди населения. Действующие правила пенсионных доплат в России учитывают накопленный трудовой вклад каждого гражданина.

Аналитик резюмировал: при нынешнем состоянии бюджета Социального фонда России найти источники финансирования для такого предложения невозможно. В то же время власти продолжают искать способы поддержать граждан с низкими доходами. Так, при нехватке трудового стажа пенсионерам доплатят до прожиточного минимума за счет социальных механизмов.

Вопрос повышения выплат остается в повестке, но требует фундаментального пересмотра налоговой нагрузки или структуры распределения ресурсов. При этом уже известно, что автоматическая система назначения пособий должна упростить бюрократические процедуры в ближайшие годы. Важным фактором остается и длительность работы: нередко сорокалетний стаж не гарантирует ожидаемого уровня обеспечения из-за особенностей страховой модели.

Ранее сообщалось, что кому в России светит рекордная выплата пенсии около 80 тыс. рублей.