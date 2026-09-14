Под Таганрогом пенсионерка насмерть забила мужа лестницей и тростью

В поселке Матвеев-Курган Ростовской области 68-летняя женщина поссорилась с супругом и напала на него с тростью и металлической лестницей.

Мужчина получил тяжелые травмы и скончался. Об этом сообщили в СУ СК РФ региона.

По данным следствия, супруги вместе употребляли алкоголь, после чего между ними произошел конфликт. Во время ссоры женщина несколько раз ударила мужа по голове деревянной тростью, а затем избила его металлической лестницей. Спасти мужчину не удалось.

В отношении пенсионерки возбуждено уголовное дело. Суд избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу. Фигурантке назначили психиатрическую экспертизу. Ей может грозить до 15 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось о том, что пенсионерку из села Камышлы отправили в тюрьму за издевательства над внуками.