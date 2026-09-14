Депутат Госдумы Виталий Милонов назвал бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона «конченым подонком». Так парламентарий охарактеризовал британского политика в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» .

«Борис Джонсон — конченый подонок, поэтому, в общем‑то, относиться к его словам в государственном контексте бессмысленно. Потому что это уже утратившая доверие собственного народа шелупонь», — заявил Милонов.

Депутат также выразил надежду, что российские спецслужбы смогут установить местонахождение украинского предприятия по производству ракет Flamingo, которое посещал Джонсон. По словам Милонова, после этого по объекту может быть нанесен удар.

Ранее сообщалось о том, что депутат Милонов назвал идею Стерлигова заменить автомобили лошадьми чудачеством.