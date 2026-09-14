Рост зарплат в России: эксперт объяснил его неравномерность

Неравномерное распределение доходов между регионами и отраслями остается главной причиной, по которой позитивную динамику на рынке труда ощущают далеко не все россияне. Об этом заявил основатель сервиса удаленного контроля персонала Glaz Виктор Гор. В комментарии для Pravda.Ru эксперт подчеркнул, что в ближайшие три-пять лет общий тренд на рост выплат в стране сохранится.

Ранее заместитель главы администрации президента Максим Орешкин говорил, что зарплаты в России продолжат расти. Чиновник напомнил о поставленной главой государства задаче сформировать экономику высоких зарплат, а это требует системных изменений в подходах к оплате труда.

По словам Гора, текущая ситуация на рынке продиктована сменой отраслевых приоритетов. Если раньше в лидерах по темпам роста были курьеры и таксисты, то сегодня фокус сместился в сторону военно-промышленного комплекса и прикладных инженерных специальностей. Причина — активное расширение производственных мощностей во многих секторах экономики. При этом аналитики нередко фиксируют аномальный разрыв между доходными отраслями, когда одни направления заметно опережают другие по уровню начислений.

По его словам, рост зарплат происходит неравномерно — и в разных сферах, и в разных регионах. Сейчас тренд на инженерные, производственные и прикладные специальности, потому что мы наращиваем производство во многих отраслях. Поэтому все зависит от того, какая отрасль доминирует», — пояснил он.

На общую картину влияет и региональный фактор: в одних субъектах РФ индексация проходит почти незаметно, в других носит выраженный характер. Порой это приводит к тому, что качественная работа больше не требует переезда в столицу — локальные предприятия начинают предлагать конкурентные условия. Эксперт добавил, что на бизнес давит и необходимость повышения МРОТ, и дефицит кадров, заставляющий компании бороться за каждого сотрудника.

Таким образом, рост зарплат в ближайшее время продолжится, и это будет наблюдаться практически во всех сферах — это точно. Вопрос лишь в том, где, насколько и как быстро. Но общий тренд в стране сохранится в ближайшие три-пять лет. Вместе с тем номинальное увеличение цифр в расчетных листах не всегда превращается в реальное благополучие. Нередко возникает ситуация, когда денег все равно не хватает из-за инфляционного давления и роста обязательных расходов. Дополнительную нагрузку на персонал создает нехватка людей: приходится работать за двоих в условиях кадрового голода. Специалисты также подчеркивают, что текущий МРОТ не догоняет запросы населения, и это остается одной из ключевых проблем социальной политики государства.

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