Спорт развивается: Рязанская область привлекла тренеров в спортшколы по госпрограмме

Губернатор Рязанской области Павел Малков на заседании регионального Правительства оценил ход реализации госпрограммы «Земский тренер», запущенной в стране по поручению Президента РФ. По мнению главы региона, проект уже доказал свою эффективность и дает дополнительные возможности для развития спорта. Об этом сообщает издание 7info .

Рязанская область стала одним из пилотных регионов, где с прошлого года начала работать госпрограмма «Земский тренер». Она неплохо себя показывает. Это возможность привлечь квалифицированных специалистов в небольшие населенные пункты, — подчеркнул Павел Малков.

Участники программы получают выплату в один миллион рублей, а также дополнительные меры поддержки: надбавки к зарплате и компенсацию расходов на жилищно-коммунальные услуги.

В прошлом году благодаря программе в спортивные школы Старожиловского и Рязанского округов, а также Шиловского района пришли работать три специалиста. На текущий год стоит задача привлечь еще 16 тренеров. Как доложил на заседании министр физической культуры и спорта Владимир Антманис, 14 специалистов уже приступили к работе, а оставшиеся две вакансии планируется закрыть к декабрю.

География программы охватывает Старожиловский, Михайловский, Ермишинский, Рыбновский, Кораблинский, Рязанский, Александро-Невский и Милославский округа, Шиловский район и город Скопин. В местные спортшколы пришли инструкторы-методисты и тренеры по гимнастике, лыжным гонкам, самбо, футболу и другим видам спорта.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области ищут 44 тренера с выплатой в один миллион рублей.