Солнечные панели до 3,3 МВт: Крым развивает солнечную генерацию для автономности бизнеса
В Крыму формируется новая отрасль — солнечная энергетика
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В Крыму набирает силу новая отрасль — солнечная энергетика. Об этом заявил председатель Госсовета республики Владимир Константинов. По его словам, местные производители все активнее устанавливают солнечные панели мощностью до 3,3 МВт. Такие решения дают бизнесу автономное энергоснабжение и открывают дополнительные возможности для роста.
Константинов, выступая в эфире «Крым 24», отметил, что развитие солнечной генерации способно заметно укрепить устойчивость региона и повысить его привлекательность для инвесторов.
Отдельно парламентарий указал на важность создания нормативной базы. Она нужна, чтобы избыточную энергию от солнечных установок можно было эффективно использовать и включать в общую энергосистему полуострова.
Ранее сообщалось, что солнечное затмение 12 августа снизило выработку электроэнергии в Европе.