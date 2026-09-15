Сидячая работа вредит телу: тренер рассказал, как фитнес спасает офисных сотрудников

Фитнес-тренер Сергей Перев в беседе с NEWS.ru подчеркнул, что офисному сотруднику вовсе не обязательно стремиться к спортивным рекордам — гораздо важнее выработать привычку к регулярной физической активности, которая поможет нивелировать вред от сидячей работы.

По его словам, многие взрослые люди годами откладывают начало тренировок, потому что ошибочно воспринимают спорт как изнурительные нагрузки и бесконечную гонку за результатами. Из‑за такого стереотипа человек решает, что пока «не готов» заниматься, и продолжает жить без движения, пока дискомфорт не станет слишком заметным.

Между тем последствия малоподвижности накапливаются постепенно и незаметно. По мнению эксперта, при дефиците движения человек утрачивает тонкую связь со своим телом: нарастает скованность, появляется хроническая усталость, возникают неприятные ощущения и боли в области спины и шеи. Со временем снижается общая выносливость, ухудшается подвижность суставов, теряется эластичность мышц, а работоспособность падает. Часто эти изменения становятся настолько привычными, что человек начинает считать их нормой — будто усталость и дискомфорт просто «сопутствуют» взрослой жизни и офисной рутине. Но проблема в том, что пассивный отдых вроде вечера на диване не компенсирует дневной застой: тело устает не только от избыточной нагрузки, но и от ее полного отсутствия.

Регулярное движение — это базовая потребность опорно‑двигательной и сердечно‑сосудистой систем. Мышцам, суставам и сердцу нужна ежедневная умеренная работа, чтобы сохранять функциональность и здоровье. Именно формирование простой привычки двигаться каждый день, а не стремление к высоким спортивным достижениям, становится главным инструментом профилактики проблем со здоровьем и поддержания хорошего самочувствия в долгосрочной перспективе.

По мнению эксперта, подход к фитнесу стоит менять с «я должен стать спортсменом» на «мне нужно просто регулярно двигаться». Такой взгляд снимает психологическое давление и делает физическую активность естественной частью повседневной рутины, а не пугающим вызовом.

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