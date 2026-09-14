Инфляция съедает выплаты участников СВО: «Ветераны России» настаивают на их росте

Общероссийское общественное движение «Ветераны России» добивается существенного повышения ежемесячного денежного довольствия для участников специальной военной операции — до 300 тыс. рублей без учета надбавок. С такой инициативой организация официально обратилась в правительство и Министерство обороны, а ее лидер Ильдар Резяпов публично обосновал необходимость этого шага. По его словам, нынешние выплаты в размере 200 тыс. рублей уже не отвечают реальным потребностям бойцов и их семей. Об этом сообщает NEWS.ru .

Аргументация базируется на текущей экономической ситуации: глава Банка России Эльвира Набиуллина констатировала заметный рост цен по всей стране и ускорение инфляции до 5–6 % в годовом выражении. При этом Центробанк на последнем заседании сохранил ключевую ставку на уровне 14 %, фактически приостановив ее снижение. На фоне удорожания продуктов, топлива и коммунальных услуг прежняя планка выплат постепенно теряет свою покупательную способность. Резяпов подчеркивает, что инфляция и объективное повышение стоимости жизни требуют пересмотра системы материального стимулирования военнослужащих — иначе поддержка защитников страны становится формальной, а не реальной.

По его словам, последствия возможного принятия инициативы могут оказаться значимыми сразу по нескольким направлениям. Для самих бойцов и их близких повышение выплат станет ощутимой финансовой опорой, позволяющей уверенно планировать бюджет и закрывать базовые потребности. Для государства такой шаг будет сигналом о приоритетности социальной защиты участников СВО, что способно укрепить доверие к мерам поддержки и повысить мотивацию среди контрактников и добровольцев. В то же время реализация предложения потребует серьезной бюджетной корректировки: увеличение выплат на десятки тысяч рублей для значительной категории граждан — это существенная дополнительная нагрузка на расходные статьи федерального бюджета.

Ранее жителям, заключившим контракт от Московской области, напомнили о мерах поддержки.