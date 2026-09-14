В Россию не пустят без справки о здоровье: врач объяснил, почему границы усилили из-за лихорадки Эбола

Роспотребнадзор усилил санитарный контроль на российских границах из-за угрозы проникновения лихорадки Эбола. Как сообщила глава ведомства Анна Попова, усиленные меры коснутся всех, кто прибывает из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой. Наибольшую тревогу сейчас вызывает Демократическая Республика Конго, где зафиксированы вспышки заболевания. При малейшем подозрении — повышении температуры или иных признаках ухудшения самочувствия — въезжающего незамедлительно направляют в больницу.

Процедура проверки выстроена жестко и не зависит от наличия симптомов. У каждого прибывшего из эпидемиологически опасного региона берут ПЦР-тест и образец крови для лабораторного исследования, а также проводят обязательное термометрирование. Если у человека жар, его тут же госпитализируют. Лица с подозрением на контакт с инфицированными или с клиническими проявлениями в страну не допускаются свободно — их помещают в карантинную зону вплоть до получения результатов анализов. Без справки о состоянии здоровья пересечь границу невозможно. Как пояснил врач-терапевт, кандидат экономических наук Андрей Кондрахин в беседе с «Вечерней Москвой», многие вирусы проявляются не сразу, поэтому биологический материал берется у всех без исключения. Врачи учитывают сроки инкубационного периода и наблюдают за человеком, чтобы исключить скрытую угрозу. При тяжелом состоянии пациента не выпускают из зоны контроля, а сразу отправляют на карантин. Документация — справки о вакцинации, об отсутствии контакта с зараженными — играет важную роль, но даже наличие прививки не освобождает от сдачи анализов.

Для россиян, планирующих поездки в опасные регионы, специалист рекомендует следующий алгоритм. В первую очередь стоит трезво оценить необходимость визита: если есть возможность отложить или отменить поездку в зону эпидемии, лучше это сделать. Если поездка неизбежна, необходимо заранее пройти вакцинацию — против ряда смертельных вирусов, включая Эболу, существуют эффективные вакцины, и это единственный надежный способ защиты. По прибытии в опасную зону следует максимально ограничить контакты, не покидать территорию отеля без необходимости и избегать поездок в глубинку и трущобы, где риск заражения наиболее высок. Если во время пребывания ухудшится самочувствие — даже если симптомы напоминают обычный грипп, — скрывать их категорически запрещено. Попытка сесть в самолет с невыявленной инфекцией ставит под угрозу жизни сотен людей. В этом случае необходимо немедленно обратиться к врачу и принять все меры, исключающие распространение вируса.

Последствия усиления контроля напрямую затрагивают как въезжающих иностранцев, так и граждан России, возвращающихся из эндемичных регионов. Для первых границы фактически закрываются без полного медицинского освидетельствования, для вторых возвращение домой может обернуться карантином вместо привычного прохода через таможню. Дополнительная нагрузка ложится на медицинские службы приграничных пунктов пропуска и инфекционные отделения больниц, которые должны быть готовы к экстренной госпитализации. В среднесрочной перспективе ужесточение санитарного фильтра может привести к сокращению пассажиропотока из неблагополучных стран и корректировке авиасообщения с ними.

Медик резюмировал, что Россия реагирует на эпидемиологическую угрозу заблаговременно и системно. Санитарный кордон выстроен по многоуровневой схеме — от термометрии и ПЦР-тестирования до принудительного карантина и запрета на въезд без медицинских документов. Для граждан, которым предстоит визит в опасные регионы, ключевыми мерами остаются отказ от необязательных поездок, своевременная вакцинация и жесткая изоляция на месте. А при появлении симптомов — честность перед медиками, от которой зависят не только собственная жизнь, но и безопасность сотен попутчиков.

Ранее врач оценила риски эпидемии Эбола для России.