Кражи и угоны авто в Нижнем Новгороде: раскрываемость выросла почти вдвое

За восемь месяцев 2026 года в Нижнем Новгороде зафиксировали 17 краж транспортных средств. Одиннадцать из этих преступлений уже раскрыты. Об этом сообщает pravda-nn.ru .

В ГУ МВД России по Нижегородской области изданию сообщили, что годом ранее, за тот же период 2025-го, в городе произошло 24 кражи автомобилей. Таким образом, число таких преступлений заметно снизилось.

Похожая динамика и с угонами. За восемь месяцев 2026 года в Нижнем Новгороде их зарегистрировали 32 против 47 за аналогичный период прошлого года. При этом раскрываемость значительно выросла: в 2026-м удалось раскрыть 31 угон, тогда как в 2025-м — только 16. Это говорит о более эффективной работе правоохранителей и общем улучшении криминогенной обстановки по данному направлению.

Ранее автоэксперт назвал способы защиты автомобиля от угона в 2026 году.