«Хотел порадовать мать». Под Омском мужчине дали срок за кражу цветов и плюшевого медведя

Под Омском суд вынес приговор 26-летнему мужчине, укравшему из магазина букет цветов и большого плюшевого медведя. Он хотел подарить игрушку матери. Об этом сообщила пресс-служба судов Омской области.

Кража произошла в начале июня в рабочем поселке Саргатка. Ночью мужчина проник в павильон и забрал с витрины мягкую игрушку, а из холодильника вынес букет альстромерий. После этого он направился домой.

По дороге мужчина потерял цветы, а медведя подарил матери. Размер причиненного ущерба составил 6,5 тысячи рублей.

Мужчину признали виновным по пункту «б» части 2 статьи 158 УК РФ. В суде он полностью признал вину. Также выяснилось, что ранее фигурант уже был осужден за тяжкие преступления и отбывал наказание в колониях строгого режима. На момент новой кражи его судимости оставались неснятыми и непогашенными.

Суд назначил ему год лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Ранее сообщалось о том, что в Прокопьевске 24-летний горожанин пытался украсть мягкую игрушку из магазина.