Охота на зайца, лисицу и енотовидную собаку в Нижегородской области стартует 15 сентября

С 15 сентября в Нижегородской области стартует сезон охоты на зайца — беляка и русака, а также на лисицу и енотовидную собаку. Продлится он до 28 февраля 2027 года включительно. Об этом сообщили в региональном Минлесхозе. Об этом сообщает pravda-nn.ru .

Как отметил министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области Роман Воробьев, открытие осенне-зимнего сезона — долгожданное событие для местных охотников. При этом добыча должна вестись способами, исключающими жестокое обращение с животными, поэтому капканы для отлова лисиц и енотовидных собак применять нельзя. Норма добычи зайца в этом сезоне выросла: суточные ограничения сняты, однако сезонный лимит не должен превышать 30 особей. На лисиц и енотовидных собак количественные ограничения не устанавливаются.

Параллельно продолжается охота и на других диких животных. До 25 октября включительно разрешена охота всеми допустимыми способами на крота обыкновенного, до 31 октября — на барсука. Также открыт сезон охоты на волка.

В ведомстве напомнили о правилах. Зайца можно добывать из гладкоствольного охотничьего оружия без ограничений по калибру, а также из нарезного калибром до 5,7 мм включительно. Световые устройства, тепловизоры и приборы ночного видения при охоте на зайца запрещены. Для лисицы, енотовидной собаки и волка подходит оружие любого калибра, а в темное время суток разрешены фонари, тепловизоры и приборы ночного видения. Если волка или лисицу добывают в сумерках — за час до заката и час после восхода солнца, — все участники охоты обязаны носить сигнальную одежду повышенной видимости: красного, желтого или оранжевого цвета.

Минлесхоз предупреждает о необходимости строго соблюдать правила охоты и пожарной безопасности. Находиться в общедоступных охотничьих угодьях можно только при наличии действующего охотничьего билета, разрешения на хранение и ношение оружия, а также разрешения на добычу охотничьих ресурсов. Для посещения закрепленных охотхозяйств дополнительно потребуется путевка.

Охотинспекторы усилили контроль за соблюдением правил и оперативно пресекают нарушения. За несоблюдение установленного порядка грозит административный штраф. Повторная незаконная добыча или крупный ущерб могут обернуться уголовной ответственностью по статье 258 УК РФ. Кроме того, нарушитель обязан возместить вред, нанесенный объектам животного мира.

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