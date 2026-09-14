Тюремные «джамааты» под угрозой: Минюст России готовит высылку осужденных иностранцев

Министр юстиции Константин Чуйченко уже не первый год продвигает инициативу, которая давно назрела: осужденных иностранцев нужно отправлять отбывать наказание на родину. Идея не просто разгрузит российскую пенитенциарную систему, но и пресечет практику, при которой соседние государства фактически сбрасывают в Россию собственных криминально проблемных граждан. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Суть предложения прозрачна: иностранец, осужденный российским судом, должен отбывать наказание в стране, гражданином которой он является. Это напрямую ударит по феномену так называемых тюремных «джамаатов» — замкнутых этнических группировок из выходцев из Средней Азии и Закавказья, которые функционируют внутри исправительных учреждений как самостоятельные криминальные структуры с собственной иерархией и связями. Эти группы не просто противостоят администрации колоний — они служат очагами радикализации, продолжая вербовку новых адептов и поддержание связей с внешним криминальным миром непосредственно из-за решетки.

Логика разделения, по замыслу инициатора, должна быть жесткой. Передаче на родину подлежат все иностранцы, осужденные за преступления средней тяжести, бытовые и экономические правонарушения. В российских колониях остаются лишь те, кто совершил тяжкие и особо тяжкие преступления — терроризм, экстремизм, убийства, изнасилования. Их передача сопряжена с риском, что на родине они окажутся на свободе или продолжат преступную деятельность в новых условиях. Для высылаемых же предусмотрена сопутствующая мера — пожизненный запрет на въезд в Россию.

Главное препятствие, однако, лежит не в правовой, а в дипломатической плоскости. Страны Средней Азии и Закавказья не проявляют заинтересованности в возвращении своих осужденных граждан. Для них нынешняя ситуация выгодна: Россия берет на себя содержание, охрану и контроль над людьми, которые дома представляли бы социальную обузу или криминальную угрозу. Перекладывать эту нагрузку на собственные бюджеты ни одна из этих стран не намерена.

Попытки министерства юстиции продвинуть инициативу почти наверняка столкнутся с дипломатическим сопротивлением. Партнеры будут ссылаться на гуманитарные соображения, логистические сложности, отсутствие двусторонних соглашений и перегруженность собственных пенитенциарных систем. За этими формальными доводами стоит нежелание решать собственные проблемы за собственный счет.

Если инициатива все же будет реализована, последствия будут многоплоскостными. Во-первых, снизится нагрузка на бюджет и персонал исправительных учреждений. Во-вторых, ослабнет инфраструктура тюремных этнических группировок. В-третьих, у стран-экспортеров криминала появится прямой стимул договариваться, поскольку альтернатива — массовые выдворения и пожизненные запреты на въезд — ударит по трудовой миграции, от которой зависят их экономики.

Инициатива Чуйченко — это сигнал о том, что Россия перестает играть роль резервуара для чужих социальных и криминальных проблем. Вопрос теперь не в том, нужно ли это делать, а в том, хватит ли политической воли довести начатое до конца вопреки дипломатическому сопротивлению стран, которым выгодно сохранять статус-кво.

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