Льготный заем получил производитель бытовой химии из Павловского Посада

Компания «ТОН» из Павловского Посада получила льготный заем в размере двух миллионов рублей. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Мининвеста.

Отмечается, что данное подмосковное предприятие сотрудничает с Московским областным фондом микрофинансирования с 2019 года. Известно, что за это время компании было предоставлено уже шесть льготных займов.

В этом году в рамках программы «Приоритетный» Фонд предоставил предприятию очередной заем на пополнение оборотных средств для закупки сырья и тары для производства.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что Подмосковье является одним из самых газифицированных регионов в стране.